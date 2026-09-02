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তাফসির: Al-Baqarah ২:৪১
Al-Baqarah
৪১
২:৪১
وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ٤١
وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًۭا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا وَإِيَّـٰىَ فَٱتَّقُونِ ٤١
وَاٰمِنُوْا
بِمَاۤ
اَنْزَلْتُ
مُصَدِّقًا
لِّمَا
مَعَكُمْ
وَلَا
تَكُوْنُوْۤا
اَوَّلَ
كَافِرٍۭ
بِهٖ ۪
وَلَا
تَشْتَرُوْا
بِاٰیٰتِیْ
ثَمَنًا
قَلِیْلًا ؗ
وَّاِیَّایَ
فَاتَّقُوْنِ
۟
আর তোমরা ঈমান আন সেই কিতাবের প্রতি, যা তোমাদের নিকট আছে তার প্রত্যয়নকারী এবং তোমরাই তার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না, তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।
তাফসির
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কিরাত
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ
] وه ئیمان بێنن بهو كتابه كه قورئانی پیرۆزه بۆم دابهزاندوون كه بهڕاستدانهری تهورات و ئینجیله كه خۆتان پێتانه[
وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ
] وه مهبن به یهكهم كافرێك له بهنی ئیسرائیل كه كوفر بكهن به قورئانی پیرۆز یان به پێغهمبهری خوا
صلی الله علیه وسلم
[
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
] وه ئایهتهكانی من مهفرۆشن به نرخێكی كهم و بۆ دونیایهكی كهم (كه ئهگهر ههموو دونیایش بێت ههر كهمه) [
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤١)
] بهتاك و تهنها تهقوای من بكهن و له من بترسێن.