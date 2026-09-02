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তাফসির: Al-Baqarah ২:৩৯
Al-Baqarah
৩৯
২:৩৯
والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٣٩
وَالَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
وَكَذَّبُوْا
بِاٰیٰتِنَاۤ
اُولٰٓىِٕكَ
اَصْحٰبُ
النَّارِ ۚ
هُمْ
فِیْهَا
خٰلِدُوْنَ
۟۠
আর যারা কুফরী করবে ও আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।
তাফসির
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
] بهڵام ئهوانهی كه كوفریان كردووه وه ئایهتهكانی ئێمهیان بهدرۆ زانیووه [
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٩)
] ئهوانه هاوهڵی ئاگری دۆزهخن و به نهمری و ههمیشهیی تیایدا ئهمێننهوه.