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Al-Baqarah
৩
২:৩
الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٣
ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ ٣
الَّذِیْنَ
یُؤْمِنُوْنَ
بِالْغَیْبِ
وَیُقِیْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ
وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ
یُنْفِقُوْنَ
۟ۙ
যারা গায়বের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়িম করে এবং আমি যে জীবনোপকরণ তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{هەندێك لە سیفاتی مرۆڤی خۆپارێزو موتتەقی} [
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
] یهكێك له سیفاتی موتتهقی ئهوهیه كه ئیمان به غهیب ئههێنن ئهو شتانهی كه شاراوهیهو نادیارهو خوای گهورهو پێغهمبهر
صلی الله علیه وسلم
ههواڵیان پێ داوه باوهڕیان به ههمووی ههیه [
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
] وه نوێژهكانیان ئهنجام ئهدهن به ڕوكن و مهرج و واجب و خشوع و سوننهت و شێوازهكانی و لهكاتی خۆیدا [
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣)
] وه لهو ماڵهیشی كه پێمان بهخشیون نهفهقهی منداڵ و خێزانیان دهكهن و زهكاتی ماڵهكهیان ئهدهن.