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Al-Baqarah
২৫৪
২:২৫৪
يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ٢٥٤
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌۭ لَّا بَيْعٌۭ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌۭ وَلَا شَفَـٰعَةٌۭ ۗ وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٢٥٤
یٰۤاَیُّهَا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْۤا
اَنْفِقُوْا
مِمَّا
رَزَقْنٰكُمْ
مِّنْ
قَبْلِ
اَنْ
یَّاْتِیَ
یَوْمٌ
لَّا
بَیْعٌ
فِیْهِ
وَلَا
خُلَّةٌ
وَّلَا
شَفَاعَةٌ ؕ
وَالْكٰفِرُوْنَ
هُمُ
الظّٰلِمُوْنَ
۟
হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া জীবিকা থেকে খরচ কর সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ কাজে আসবে না। বস্তুতঃ কাফিরগণই অত্যাচারী।
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Maryam Nazar
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৪ বছর পূর্বে
·
রেফারেন্সিং
সূরা ২ এবং আয়াহ ৬৩:৯-১০, ৪৭:৩৫, ২:২৭০, ২:২৬১-২৬২, ২:৩, ২:২৫৪, ১৯:৭৬, ২:২৬৫, ৬৪:১৬, ২:২৭৪
The fruit that a plant bears depends on the seed that we sow.When allah provides us with seeds,we have to nurture and water it in a good fertile soil so that it produces lot and lot of fruits,flowers and seeds.
Throughout our lives Allah is constantly planting seeds of faith in our life and calling us to also plant seeds of faith in the lives of others, on an ongoing basis.
Remember —a farmer who plants good quality seeds,in a highly fertile so...
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১৭
১
Nadrah
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৫ বছর পূর্বে
·
রেফারেন্সিং
আয়াহ ২:২৫৪
In this verse, Allah said to spend from the rizq Allah gave us before the Day comes. When it's time, nothing will and can help me but myself. Plus, if I were to think of it, nothing is ever mine. Everything I have is from Allah, and everything is His. It does look as if I lose my money and wealth, but I must remember that Allah promised us that He would replace it with something better in the Hereafter. When you give (infaq) some of your possess...
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৬
২
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