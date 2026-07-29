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Al-Baqarah
২২৪
২:২২৪
ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ٢٢٤
وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةًۭ لِّأَيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ ٢٢٤
وَلَا
تَجْعَلُوا
اللّٰهَ
عُرْضَةً
لِّاَیْمَانِكُمْ
اَنْ
تَبَرُّوْا
وَتَتَّقُوْا
وَتُصْلِحُوْا
بَیْنَ
النَّاسِ ؕ
وَاللّٰهُ
سَمِیْعٌ
عَلِیْمٌ
۟
তোমরা সৎকাজ, তাকওয়া অবলম্বন এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন হতে বিরত থাকবে- আল্লাহর নামে এমন শপথ করে তাকে অজুহাত করে নিও না। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।
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Anthony Den Braven
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২ বছর পূর্বে
·
রেফারেন্সিং
আয়াহ ২:২২৪
It could be observed a preponderance times in history and contemporaneously, there are wolves amongst the sheep in our Abrahamic faiths - they neglect the principle of peace deeming the Lord as a mere supplementation to the establishment of their protectorate and assertion of embezzled interests.
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