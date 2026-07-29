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Al-Baqarah
২০৬
২:২০৬
واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ٢٠٦
وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٢٠٦
وَاِذَا
قِیْلَ
لَهُ
اتَّقِ
اللّٰهَ
اَخَذَتْهُ
الْعِزَّةُ
بِالْاِثْمِ
فَحَسْبُهٗ
جَهَنَّمُ ؕ
وَلَبِئْسَ
الْمِهَادُ
۟
যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তখন অহঙ্কার তাকে গুনাহর দিকে আকর্ষণ করে, জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট আর তা কতই না জঘন্য আবাসস্থল!
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Sherene Mansor
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৪ বছর পূর্বে
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রেফারেন্সিং
আয়াহ ১৮:১১০, ২:২০০-২০১, ২২:৭৮, ২:২০৪-২০৭
#QuranWeeklyDose
This week's session rounded up the discussion on Hajj.
The Hajj experience divides people into 4 categories.
1. the ones who ask Allah SWT for only dunya (2:200)
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Knowing this reality, wh...
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