প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
২
২:২
ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٢
ذَٰلِكَ ٱلْكِتَـٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًۭى لِّلْمُتَّقِينَ ٢
ذٰلِكَ
الْكِتٰبُ
لَا
رَیْبَ ۛۖۚ
فِیْهِ ۛۚ
هُدًی
لِّلْمُتَّقِیْنَ
۟ۙ
এটা ঐ (মহান) কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ
] ئهم پهرتووكه كه قورئانی پیرۆزه هیچ گومانێكی تیادا نیه كه لهلایهن خوای گهورهوه دابهزیووه [
هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢)
] هیدایهت و رووناكی و ڕێنماییه بۆ ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهوره ئهكهن و خۆیان له تاوان ئهپارێزن.