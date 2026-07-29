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Al-Baqarah
১৯০
২:১৯০
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ١٩٠
وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٩٠
وَقَاتِلُوْا
فِیْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ
الَّذِیْنَ
یُقَاتِلُوْنَكُمْ
وَلَا
تَعْتَدُوْا ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
لَا
یُحِبُّ
الْمُعْتَدِیْنَ
۟
তোমরা আল্লাহর পথে সেই লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ নিশ্চয়ই সীমা অতিক্রমকারীকে ভালবাসেন না।
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ekaterina myachina
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আয়াহ ২:৮৩, ৩:২৬, ২:৪, ৩:১১৩-১১৪, ৩:১৬৪, ২:১৮৮, ২:১৫৪, ৩:৭৫, ৩:১৩০, ২:২৪৫, ২:১২৯, ২:১৪৩, ২:২, ২:২১৬, ২:১৯৬, ২:২৪৭, ৩:১৮১, ৩:৩-৪, ৩:১৬৯-১৭০, ৩:৯৭, ২:১৯০, ৩:১১০
From Certainty to Clarity
How Surah آل عمران (Āl ʿImrān — The Family of Imran) completes what Surah البقرة (Al-Baqarah — The Cow) begins
There is a particular kind of silence that comes after certainty.
Not the silence of doubt — but the silence that asks:
Now that you know… what will you do with it?
Surah البقرة (al-Baqarah) leaves you with something vast.
A structure of belief. A framework for living. A map that is both complete and demand...
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