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তাফসির: Al-Baqarah ২:১৮
Al-Baqarah
১৮
২:১৮
صم بكم عمي فهم لا يرجعون ١٨
صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌۭ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨
صُمٌّۢ
بُكْمٌ
عُمْیٌ
فَهُمْ
لَا
یَرْجِعُوْنَ
۟ۙ
তারা বধির, মূক, অন্ধ; কাজেই তারা (হিদায়াতের দিকে) ফিরে আসবে না।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ صُمٌّ }
أي: عن سماع الخير،
{ بُكْمٌ }
[أي]
: عن النطق به،
{ عُمْيٌ }
عن رؤية الحق،
{ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ }
لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه, فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال, فإنه لا يعقل, وهو أقرب رجوعا منهم.