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Al-Baqarah
১৬১
২:১৬১
ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولايك عليهم لعنة الله والملايكة والناس اجمعين ١٦١
إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٦١
اِنَّ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
وَمَاتُوْا
وَهُمْ
كُفَّارٌ
اُولٰٓىِٕكَ
عَلَیْهِمْ
لَعْنَةُ
اللّٰهِ
وَالْمَلٰٓىِٕكَةِ
وَالنَّاسِ
اَجْمَعِیْنَ
۟ۙ
নিশ্চয় যারা কাফির এবং কাফের অবস্থাতেই মারা যায়, এমন লোকেদের প্রতি আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত।
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tareq abed
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৮ বছর পূর্বে
·
রেফারেন্সিং
আয়াহ ২:১৫৯, ২:১৬১
The first quoted verse mentions those who hide knowledge are 'cursed' by Allah. The next verse mentions the exception, and that is making tawbah and teaching the people, and Allahs curse wont apply.
The second quoted verse mentioned those who die on disbelief have the curse of Allah over them.
The first verse mentions the curse as a verb, yal3an, because a verb or action can come to an end, and that is because they are alive and can make tawba...
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