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তাফসির: Al-Baqarah ২:১৬
Al-Baqarah
১৬
২:১৬
اولايك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَـٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ١٦
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
اشْتَرَوُا
الضَّلٰلَةَ
بِالْهُدٰی ۪
فَمَا
رَبِحَتْ
تِّجَارَتُهُمْ
وَمَا
كَانُوْا
مُهْتَدِیْنَ
۟
তারাই হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে, কিন্তু তাতে তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, আর তারা সৎপথপ্রাপ্তও নয়।
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[
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى
] ئا ئهمانه ئهو هیدایهتهی خوای گهوره بۆی ناردن گۆڕیانهوه به گومڕایی، گومڕاییان ههڵبژارد بهسهر هیدایهتدا [
فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ
] وه ئهم بازرگانیهی كه كردیان به شوێنكهوتنیان بۆ كوفر له جیاتی ئیمان نهیانبردهوهو قازانجیان نهكرد [
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦)
] وه هیدایهت دراویش نهبوون و هیدایهتیان وهرنهگرت لهبهر ئهوهی هیدایهتهكهیان گۆڕیهوه به گومڕایی.