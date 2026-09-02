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তাফসির: Al-Baqarah ২:১৫
Al-Baqarah
১৫
২:১৫
الله يستهزي بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ١٥
ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥
اَللّٰهُ
یَسْتَهْزِئُ
بِهِمْ
وَیَمُدُّهُمْ
فِیْ
طُغْیَانِهِمْ
یَعْمَهُوْنَ
۟
আল্লাহ তাদের সঙ্গে (জবাবে) উপহাস করেন এবং তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের মত তাদেরকে ঘুরে মরার অবকাশ দেন।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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Rebar Kurdish Tafsir
[
اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ
] دیسان خوای گهوره لهسهر صهحابه دێته وهڵام كاتێك ئهوان گاڵته به صهحابه ئهكهن لهبهرامبهر ئهو گاڵته پێكردنه خوای گهورهش گاڵته بهوان ئهكات وه سووك و ڕیسوایان ئهكات و تۆڵهیان لێ ئهسهنێ بۆ بهنده باوهڕدارهكانی [
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥)
] وه بۆیان درێژ ئهكاتهوه لهناو توغیان گومڕایی و كوفری خۆیاندا بگهوزێن و بهردهوام بن چونكه شایهنی ئیمان نین.