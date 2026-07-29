প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
১৪৯
২:১৪৯
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ١٤٩
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٤٩
وَمِنْ
حَیْثُ
خَرَجْتَ
فَوَلِّ
وَجْهَكَ
شَطْرَ
الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ؕ
وَاِنَّهٗ
لَلْحَقُّ
مِنْ
رَّبِّكَ ؕ
وَمَا
اللّٰهُ
بِغَافِلٍ
عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ
۟
আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, নিজের মুখ মাসজিদে হারামের দিকে ফেরাও, নিশ্চয়ই তা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে পাঠানো সত্য, বস্তুতঃ তোমরা যা করছ আল্লাহ সে সম্পর্কে মোটেই গাফিল নন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
প্রতিফলিত করা
প্রতিফলন Quran.com-এর মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে না এবং প্রেক্ষাপটের বাইরে নেওয়া উচিত নয়
tareq abed
ফলো করুন
৮ বছর পূর্বে
·
রেফারেন্সিং
আয়াহ ২:১৪৯, ২:১৪৪, ২:১৫০
Why is the command to face the qiblah repeates 3 times?
Some say because this is the first abrogation in islam , so Allah SWT wanted to emphasize it to the muslims.
Others say it is speaking to 3 groups of people in each ayah. To the peope in the masjid al haram who see the ka3ba, to the people of the haram who can face the mosque and not see the ka3ba, and the third for all people in the east and west to face the direction of mecca.
২
০
রিফ্লেকশন কমিউনিটি অন্বেষণ করুন
আগের আয়াত
পরবর্তী আয়াত