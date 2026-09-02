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তাফসির: Al-Baqarah ২:১৪
Al-Baqarah
১৪
২:১৪
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزيون ١٤
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٤
وَاِذَا
لَقُوا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
قَالُوْۤا
اٰمَنَّا ۖۚ
وَاِذَا
خَلَوْا
اِلٰی
شَیٰطِیْنِهِمْ ۙ
قَالُوْۤا
اِنَّا
مَعَكُمْ ۙ
اِنَّمَا
نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُوْنَ
۟
যখন তারা মু’মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’; আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়ত্বানদের (সর্দারদের) সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, ‘আমরা তোমাদের সাথেই আছি, আমরা শুধু তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করি মাত্র’।
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
] كاتێك كه ئهم مونافیقانه بگهیشتنیایه به باوهڕداران (صهحابه) ئهیانووت: ئێمهش وهكو ئێوه ئیمانمان هێناوه [
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ
] وه كاتێك تاك بوونایهتهوه لهگهڵ شهیتانهكانیان لهسهرانی كوفرو نیفاق و جولهكه [
قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤)
] ئهیانووت: ئێمه لهگهڵ ئێوهداین وهكاتێك كه ئێمه تێكهڵ موسڵمانان ئهبین ئهوه تهنها گاڵتهیان پێ ئهكهین.