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Al-Baqarah
১১৬
২:১১৬
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون ١١٦
وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًۭا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ بَل لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّۭ لَّهُۥ قَـٰنِتُونَ ١١٦
وَقَالُوا
اتَّخَذَ
اللّٰهُ
وَلَدًا ۙ
سُبْحٰنَهٗ ؕ
بَلْ
لَّهٗ
مَا
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ
كُلٌّ
لَّهٗ
قٰنِتُوْنَ
۟
তারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি অতি পবিত্র, বরং যা কিছু আকাশসমূহে এবং ভূ-মন্ডলে আছে সমস্তই তাঁর, সকলই তাঁর অনুগত।
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