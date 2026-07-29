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Al-Baqarah
১১৫
২:১১৫
ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم ١١٥
وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌۭ ١١٥
وَلِلّٰهِ
الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ ۗ
فَاَیْنَمَا
تُوَلُّوْا
فَثَمَّ
وَجْهُ
اللّٰهِ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
وَاسِعٌ
عَلِیْمٌ
۟
পূর্ব পশ্চিম আল্লাহরই, সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকেই আছে আল্লাহর চেহারা, আল্লাহ সুবিস্তৃত, সর্বজ্ঞ।
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Salihu Abba
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২ বছর পূর্বে
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রেফারেন্সিং
আয়াহ ২০:১১৫, ২:১১৫, ৫৫:২৭, ৪৬:৩৫
Indeed, the best among humanity and jinn are those of unwavering determination (Ulul Azm), whose resolve is firmly anchored in their journey toward Allah. Determination, in its essence, is about maintaining focus on the ultimate goal: attaining nearness to Allah. Life, in all its complexities, continuously presents opportunities for progress and self-improvement. Yet, while some seize these opportunities to draw closer to their Creator, others ar...
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