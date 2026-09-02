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তাফসির: Al-Baqarah ২:১১
Al-Baqarah
১১
২:১১
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ١١
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١
وَاِذَا
قِیْلَ
لَهُمْ
لَا
تُفْسِدُوْا
فِی
الْاَرْضِ ۙ
قَالُوْۤا
اِنَّمَا
نَحْنُ
مُصْلِحُوْنَ
۟
তাদেরকে যখন বলা হয়, ‘পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না’; তারা বলে, ‘আমরা তো সংশোধনকারী’।
তাফসির
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العربية
Al-Sa'di
Лицемеры совершают различные грехи, раскрывают секреты правоверных их противникам и заводят дружбу с неверующими. Когда же их предостерегают от неверия и совершения грехов, посредством которых они распространяют нечестие на земле, они заявляют, что творят одно только добро. Они не только распространяют на земле нечестие, но и делают вид, что своими поступками наводят порядок. Они пытаются исказить истину и совершают порочные злодеяния, оставаясь убежденными в их правильности. Они совершают гораздо более тяжкое преступление, нежели грешники, которые признают, что совершаемые ими злодеяния являются запрещенными, поскольку последним легче обрести спасение и вернуться на прямой путь.