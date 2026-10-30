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অনুবাদ

ভাষা ও অনুবাদক অনুসারে কুরআনের অনুবাদসমূহ অন্বেষণ করুন।

Afar

১ অনুবাদ
Mahmoud Abdulqader HamzaTranslation provided by IslamHouse.com

Albanian

২ অনুবাদ
Hasan Efendi NahiHasan Efendi NahiTranslation provided by IslamHouse.comSherif AhmetiSherif Ahmeti

Amazigh

১ অনুবাদ
Ramdane At MansourRamdane At Mansour

Amharic

২ অনুবাদ
Sadiq and SaniSadiq and SaniTranslation provided by IslamHouse.comAfrica AcademyTranslation provided by IslamHouse.com

Arabic

১ অনুবাদ
Tafsir Al-Muyasser

Asante

১ অনুবাদ
Harun IsmailSheikh Haroun IsmaeelTranslation provided by IslamHouse.com

Assamese

১ অনুবাদ
Shaykh Rafeequl Islam Habibur-RahmanShaykh Rafeequl Islam Habibur-RahmanTranslation provided by IslamHouse.com

Azeri

২ অনুবাদ
Alikhan MusayevAlikhan MusayevTranslation provided by IslamHouse.comAzerbaijaniAzerbaijani

Bambara

২ অনুবাদ
Baba Mamady JaniTranslation provided by IslamHouse.comSuliman KantiTranslation provided by IslamHouse.com

Bengali

৪ অনুবাদ
তায়সিরুল কুরআনTawheed PublicationSheikh Mujibur RahmanDarussalaam PublicationRawai Al-bayanBayaan FoundationDr. Abu Bakr Muhammad ZakariaDr. Abu Bakr Muhammad ZakariaTranslation provided by IslamHouse.com

Bosnian

৩ অনুবাদ
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.comMuhamed MehanovićUnknownTranslation provided by IslamHouse.comBesim KorkutBesim KorkutTranslation provided by IslamHouse.com

Bulgarian

১ অনুবাদ
Tzvetan TheophanovTzvetan Theophanov

Central khmer

২ অনুবাদ
Cambodian Muslim Community DevelopmentCambodian Muslim Community DevelopmentTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Chechen

১ অনুবাদ
Magomed MagomedovMagomed Magomedov

Chinese

৩ অনুবাদ
Chinese Translation (Simplified) - Ma JianMa JianMuhammad MakinMakinTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad SulaimanTranslation provided by IslamHouse.com

Croatian

১ অনুবাদ
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Czech

১ অনুবাদ
CzechCzech

Dari

১ অনুবাদ
Mawlawi Muhammad Anwar BadkhashaniTranslation provided by IslamHouse.com

Divehi

২ অনুবাদ
Office of the president of MaldivesOffice of the president of MaldivesAbu Bakr Ibrahim Ali (Bakurube)Abu Bakr Ibrahim Ali

Dutch

৩ অনুবাদ
Malak Faris AbdalsalaamMalak Faris AbdalsalaamSofian S. SiregarSofian S. SiregarRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

English

৯ অনুবাদ
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration

Filipino

১ অনুবাদ
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Finnish

১ অনুবাদ
FinnishFinnish

French

৩ অনুবাদ
Montada Islamic FoundationMontada Islamic FoundationTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad HamidullahMuhammad HamidullahTranslation provided by IslamHouse.comRashid MaashTranslation provided by IslamHouse.com

Fulah

১ অনুবাদ
Rowad Translation CenterRowad Translation Center

Ganda

১ অনুবাদ
African Development FoundationAfrican Development FoundationTranslation provided by IslamHouse.com

German

২ অনুবাদ
Abu Reda Muhammad ibn AhmadAbu Reda Muhammad ibn AhmadTranslation provided by IslamHouse.comFrank Bubenheim and NadeemA. S. F. Bubenheim and N. ElyasTranslation provided by IslamHouse.com

Gujarati

১ অনুবাদ
Rabila Al-UmryRabila Al-UmryTranslation provided by IslamHouse.com

Hausa

১ অনুবাদ
Abubakar Mahmood JummiAbubakar Mahmood JummiTranslation provided by IslamHouse.com

Hebrew

১ অনুবাদ
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Hindi

১ অনুবাদ
Maulana Azizul Haque al-UmariMaulana Azizul Haque al-UmariTranslation provided by IslamHouse.com

Indonesian

৩ অনুবাদ
King Fahad Quran ComplexKing Fahad Quran ComplexTranslation provided by IslamHouse.comThe Sabiq CompanyThe Sabiq companyTranslation provided by IslamHouse.comIndonesian Islamic Affairs MinistryUnknownTranslation provided by IslamHouse.com

Italian

১ অনুবাদ
Hamza Roberto PiccardoHamza Roberto Piccardo

Japanese

২ অনুবাদ
Ryoichi MitaRyoichi MitaSaeed SatoSaeed SatoTranslation provided by IslamHouse.com

Kannada

২ অনুবাদ
Hamza ButurTranslation provided by IslamHouse.comKannada TranslationKannada Translation

Kazakh

২ অনুবাদ
Khalifa AltayKhalifa AltayTranslation provided by IslamHouse.comKhalifah AltaiKhalifah AltaiTranslation provided by IslamHouse.com

Kinyarwanda

১ অনুবাদ
The Rwanda Muslims Association TeamTranslation provided by IslamHouse.com

Korean

২ অনুবাদ
KoreanKoreanHamed ChoiHamed ChoiTranslation provided by IslamHouse.com

Kurdish

২ অনুবাদ
Burhan Muhammad-AminBurhan Muhammad-AminMuhammad Saleh BamokiMuhammad Saleh BamokiTranslation provided by IslamHouse.com

Kyrgyz, kirghiz

১ অনুবাদ
Shamsuddin HakimovShamsuddin Hakimov AbdulkhaliqTranslation provided by IslamHouse.com

Lingala

১ অনুবাদ
Mohammed BalangogoTranslation provided by IslamHouse.com

Lithuanian

১ অনুবাদ
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Macedonian

১ অনুবাদ
Macedonian ScholarsTranslation provided by IslamHouse.com

Malay

১ অনুবাদ
Abdullah Muhammad BasmeihAbdullah Muhammad Basmeih

Malayalam

৩ অনুবাদ
Muhammad Karakunnu and Vanidas ElayavoorMuhammad Karakunnu and Vanidas ElayavoorAbdul-Hamid Haidar & Kanhi MuhammadAbdul-Hamid Haidar & Kanhi MuhammadTranslation provided by IslamHouse.comMalayalam Translation (Abdul Hameed and Kunhi)Cheriyamundam Abdul Hameed and Kunhi Mohammed Parappoor

Maranao

১ অনুবাদ
MaranaoMaranao

Marathi

১ অনুবাদ
Muhammad Shafi’i AnsariMuhammad Shafi’i AnsariTranslation provided by IslamHouse.com

Moore

১ অনুবাদ
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Nepali

১ অনুবাদ
Ahl Al-Hadith Central Society of NepalAhl Al-Hadith Central Society of NepalTranslation provided by IslamHouse.com

Norwegian

১ অনুবাদ
NorwegianNorwegian

Oromo

১ অনুবাদ
Ghali Apapur ApaghunaGhali Apapur ApaghunaTranslation provided by IslamHouse.com

Pashto

২ অনুবাদ
Zakaria AbulsalamZakaria AbulsalamTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Persian

২ অনুবাদ
IslamHouse.comIslamHouse.comTranslation provided by IslamHouse.comHussein Taji Kal DariHussein Taji Kal Dari

Polish

১ অনুবাদ
Józef BielawskiJózef Bielawski

Portuguese

২ অনুবাদ
Helmi NasrHelmi NasrTranslation provided by IslamHouse.comSamir El-HayekSamir El-Hayek

Punjabi

১ অনুবাদ
Arif HalimTranslation provided by IslamHouse.com

Romanian

৩ অনুবাদ
GrigoreGeorge GrigoreIslamic and Cultural LeagueTranslation provided by IslamHouse.comIslam4ro.comTranslation provided by IslamHouse.com

Rundi

১ অনুবাদ
Yusuf GhetiTranslation provided by IslamHouse.com

Russian

৩ অনুবাদ
Abu AdelAbu AdelMinistry of Awqaf, EgyptMinistry of Awqaf, EgyptElmir KulievElmir Kuliev

Serbian

১ অনুবাদ
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Sindhi

১ অনুবাদ
Taj Mehmood AmrotiTaj Mehmood Amroti

Sinhala, sinhalese

১ অনুবাদ
Translation Pioneers CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Somali

২ অনুবাদ
Mahmud Muhammad AbduhMahmud Muhammad AbduhAbdullah Hassan YacoubTranslation provided by IslamHouse.com

Spanish

৩ অনুবাদ
Sheikh Isa GarciaSheikh Isa GarciaTranslation provided by IslamHouse.comMontada Islamic FoundationMontada Islamic FoundationTranslation provided by IslamHouse.comNoor International CenterNoor International CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Swahili

২ অনুবাদ
Ali Muhsin Al-BarwaniTranslation provided by IslamHouse.comRowad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Swedish

১ অনুবাদ
Knut BernströmKnut Bernström

Tagalog

১ অনুবাদ
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Tajik

৩ অনুবাদ
Khawaja Mirof & Khawaja MirKhawaja Mirof & Khawaja MirTranslation provided by IslamHouse.comPioneers of Translation CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.comTajikAbdolMohammad Ayati

Tamil

৩ অনুবাদ
Sheikh Omar Sharif bin Abdul SalamSheikh Omar Sharif bin Abdul SalamTranslation provided by IslamHouse.comJan Trust FoundationJan Trust FoundationAbdul Hameed BaqaviAbdul Hameed BaqaviTranslation provided by IslamHouse.com

Tatar

১ অনুবাদ
TatarTatar

Telugu

১ অনুবাদ
Maulana Abder-Rahim ibn MuhammadMaulana Abder-Rahim ibn MuhammadTranslation provided by IslamHouse.com

Thai

২ অনুবাদ
Society of Institutes and UniversitiesSociety of Institutes and UniversitiesTranslation provided by IslamHouse.comThai Translation (King Fahad Quran Complex)King Fahad Quran Complex

Turkish

৫ অনুবাদ
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.comTurkish Translation (Diyanet)Diyanet IsleriMuslim ShahinMuslim ShahinTranslation provided by IslamHouse.comShaban BritchShaban BritchTranslation provided by IslamHouse.comElmalili Hamdi YazirElmalili Hamdi Yazir

Uighur, uyghur

১ অনুবাদ
Muhammad SalehMuhammad SalehTranslation provided by IslamHouse.com

Ukrainian

১ অনুবাদ
Dr. Mikhailo YaqubovicDr. Mikhailo YaqubovicTranslation provided by IslamHouse.com

Urdu

৮ অনুবাদ
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan

Uzbek

৪ অনুবাদ
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Vietnamese

২ অনুবাদ
Translation Pioneers CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.comHasan Abdul-KarimHasan Abdul-KarimTranslation provided by IslamHouse.com

Yau,yuw

১ অনুবাদ
Abdul Hamid SilikaTranslation provided by IslamHouse.com

Yoruba

১ অনুবাদ
Shaykh Abu Rahimah Mikael AykyuniShaykh Abu Rahimah Mikael AykyuniTranslation provided by IslamHouse.com