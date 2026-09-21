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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-'Ankabut আয়াহ 41
Al-'Ankabut
৪১
২৯:৪১
مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ٤١
مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًۭا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٤١
مَثَلُ
الَّذِیْنَ
اتَّخَذُوْا
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
اَوْلِیَآءَ
كَمَثَلِ
الْعَنْكَبُوْتِ ۚۖ
اِتَّخَذَتْ
بَیْتًا ؕ
وَاِنَّ
اَوْهَنَ
الْبُیُوْتِ
لَبَیْتُ
الْعَنْكَبُوْتِ ۘ
لَوْ
كَانُوْا
یَعْلَمُوْنَ
۟
যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে তাদের দৃষ্টান্ত হল মাকড়সার মত। সে ঘর বানায়, আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সবচেয়ে দুর্বল; যদি তারা জানত!
তাফসির
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