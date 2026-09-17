Rebar Kurdish Tafsir তাফসীর: Al-'Ankabut আয়াহ 26

[ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ] لوطى كوڕى هارانى كوڕى ئازەر صلى الله علیه وسلم كە برازای ئیبراهیم صلى الله علیه وسلم بوو تەنها ئەو ئیمانی پێ هێنا [ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ] وە ئیبراهیم صلى الله علیه وسلم فەرمووی: من كۆچ ئەكەم بۆ لای پەروەردگارم لە (كوثى) دێیەكی (كوفە) لە عێراق لەوێوە كۆچی كرد بۆ شام كە (لوط) ى صلى الله علیه وسلم لەگەڵدا بوو لەگەڵ سارای خێزانیدا (یان لوط صلى الله علیه وسلم واى فەرموو) [ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٦) ] بەدڵنیایى خوای گەورە زۆر بە عیززەت و باڵادەست و كاربەجێیە.