Al-Sa'di তাফসীর: Al-'Ankabut আয়াহ 25

В одной из своих проповедей пророк Ибрахим сказал своему народу: «Благодаря своей приверженности идолопоклонству вы сможете поддерживать друг друга в этом мире, который очень скоро прекратит свое существование и исчезнет. Когда же наступит Судный день, одни из вас станут отрекаться от других. Почему же вы продолжаете уповать на тех, кто отречется от вашего поклонения и станет проклинать вас?» Это означает, что идолы и идолопоклонники будут отрекаться друг от друга. Огненная Преисподняя станет пристанищем как для идолов, так и для идолопоклонников, и ни одна душа не сможет спасти их от мучительного наказания Аллаха. Всевышний сказал: «Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?! А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение» (46:5–6).