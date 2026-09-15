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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Anbiya আয়াহ 81
Al-Anbiya
৮১
২১:৮১
ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ٨١
وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةًۭ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَـٰلِمِينَ ٨١
وَلِسُلَیْمٰنَ
الرِّیْحَ
عَاصِفَةً
تَجْرِیْ
بِاَمْرِهٖۤ
اِلَی
الْاَرْضِ
الَّتِیْ
بٰرَكْنَا
فِیْهَا ؕ
وَكُنَّا
بِكُلِّ
شَیْءٍ
عٰلِمِیْنَ
۟
(আমার ক্ষমতা বলেই) আমি উদ্দাম বায়ুকে (স্বাভাবিক গতি সম্পন্ন) করেছিলাম সুলায়মানের জন্য। তার নির্দেশ মত তা প্রবাহিত হত সেই দেশের দিকে যাতে আমি কল্যাণ রেখেছি। আমি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই অবগত ছিলাম।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷