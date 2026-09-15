Al-Sa'di তাফসীর: Al-Anbiya আয়াহ 73

Ибрахим, Исхак, Йакуб - все они были благочестивыми праведниками, потому что выполняли свои обязанности перед Аллахом и перед Его рабами. Их благочестие также выражалось в том, что Аллах сделал их вождями, которые по Его воле наставляли людей на прямой путь. И если Аллах желает одарить человека величайшей милостью, то Он делает его вождем, который ведет за собой праведников по прямому пути. А добиться этого можно только благодаря терпению и твердой вере в знамения Аллаха. Всевышний подчеркнул, что они вели людей по Его велению. Это означает, что они проповедовали религию Аллаха, а не потакали своим желаниям. Они поступали в соответствии с волей Аллаха, призывали людей обратиться в Его религию и стремились снискать Его благоволение. И пока человек не станет проповедовать волю Аллаха, его нельзя называть праведным вождем или образцом для подражания. Такие люди не только сами совершают благодеяния, но и призывают к этому окружающих. Это относится абсолютно ко всем праведным поступкам, совершая которые человек выполняет свои обязанности перед Аллахом и перед творениями. Из этих благодеяний Всевышний Аллах особо выделил намаз и закят, что является примером включения частного в общее. Это также свидетельствует о важности этих двух обрядов поклонения. Всякий, кто выполняет эти обряды надлежащим образом, исправно исповедует религию Аллаха. А всякий, кто допускает упущения при отправлении этих обрядов, в еще большей степени пренебрегает остальными религиозными предписаниями. Кроме того, намаз является самым прекрасным поступком, совершая который человек исполняет свой долг перед Аллахом, а закят является самым прекрасным поступком, посредством которого человек делает добро творениям. Всевышний также подчеркнул, что они никогда не переставали поклоняться Аллаху сердцем, устами и телом. Они проводили в поклонении большую часть своего времени, благодаря чему поклонение Аллаху стало их неотъемлемым качеством. Воистину, их эпитетом стало то, что Аллах повелел совершать своим творениям и ради чего он сотворил их.