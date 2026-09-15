Al-Sa'di তাফসীর: Al-Anbiya আয়াহ 47

Всевышний поведал о справедливости своих решений и беспристрастности приговора, который будет вынесен в отношении творений, собранных на ристалище Судного дня. В тот день будут воздвигнуты справедливые весы, которые будут определять даже крупицы добрых и злых деяний. И тогда ни мусульмане, ни безбожники не будут обижены или притеснены, потому что Аллах не станет умалять их благодеяний и приумножать их грехов. И даже если человек совершил поступок размером с горчичное семечко - самое мелкое и ничтожное из творений, - он увидит его последствия и получит за него воздаяние. По этому поводу Всевышний сказал: «Тот, кто содеял добро весом в пылинку, увидит его. И тот, кто содеял зло весом в пылинку, увидит его» (99:7–8); «Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепетать от того, что в ней. Они скажут: “Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех - все подсчитано”. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо» (18:49). Довольно того, что Аллах ведает обо всех деяниях Своих рабов. Он хранит эти деяния и записывает их в письменах. Он ведает об их размерах и точно знает, какое вознаграждение или наказание полагается тому, кто их совершает. И Он непременно воздаст каждому человеку за все, что тот совершил.