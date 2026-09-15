Tafseer Jalalayn তাফসীর: Al-Anbiya আয়াহ 104

﴿یَوۡمَ﴾ منصوب باذكر مُقَدَّرًا قَبْله ﴿نَطۡوِی ٱلسَّمَاۤءَ كَطَیِّ ٱلسِّجِلِّ﴾ اسْم ملك ﴿لِلۡكِتَـٰبِۚ﴾ صحيفة ابن آدَم عِنْد مَوْته وَاللَّام زَائِدَة أَوْ السِّجِلّ الصَّحِيفَة وَالْكِتَاب بِمَعْنَى الْمَكْتُوب وَاللَّام بِمَعْنَى عَلَى وَفِي قِرَاءَة {لِلۡكُتُبِۚ} جَمْعًا ﴿كَمَا بَدَأۡنَاۤ أَوَّلَ خَلۡقࣲ﴾ مِنْ عَدَم ﴿نُّعِیدُهُۥۚ﴾ بَعْد إعْدَامه فَالْكَاف مُتَعَلِّقَة بِنُعِيد وَضَمِيره عَائِد إلَى {أَوَّلَ} وَمَا مَصْدَرِيَّة ﴿وَعۡدًا عَلَیۡنَاۤۚ﴾ مَنْصُوب بِوَعَدْنَا مُقَدَّرًا قَبْله وَهُوَ مُؤَكِّد لِمَضْمُونِ مَا قَبْله ﴿إِنَّا كُنَّا فَـٰعِلِینَ ١٠٤﴾ مَا وَعَدْنَاهُ