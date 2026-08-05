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তাফসির: Al-An'am ৬:৯
Al-An'am
৯
৬:৯
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ٩
وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ مَلَكًۭا لَّجَعَلْنَـٰهُ رَجُلًۭا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ٩
وَلَوْ
جَعَلْنٰهُ
مَلَكًا
لَّجَعَلْنٰهُ
رَجُلًا
وَّلَلَبَسْنَا
عَلَیْهِمْ
مَّا
یَلْبِسُوْنَ
۟
আর আমি যদি তাকে ফেরেশতা করতাম তবে তাকে মানুষের আকৃতি বিশিষ্টই করতাম, আর তাদেরকে অবশ্যই গোলকধাঁধায় ফেলে দিতাম যেমন ধাঁধাঁয় তারা এখন পড়েছে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَلَوۡ جَعَلۡنَـٰهُ﴾ أَيْ الْمُنَزَّل إلَيْهِمْ ﴿مَلَكࣰا لَّجَعَلۡنَـٰهُ﴾ أَيْ الْمَلَك ﴿رَجُلࣰا﴾ أَيْ عَلَى صُورَته لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ رُؤْيَته إذْ لَا قُوَّة لِلْبَشَرِ عَلَى رُؤْيَة الْمَلَك ﴿وَ﴾ لَوْ أَنْزَلْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ﴿لَلَبَسۡنَا﴾ شَبَّهْنَا ﴿عَلَیۡهِم مَّا یَلۡبِسُونَ ٩﴾ عَلَى أَنْفُسهمْ بِأَنْ يَقُولُوا مَا هَذَا إلَّا بَشَر مِثْلكُمْ