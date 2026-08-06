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তাফসির: Al-An'am ৬:৮৫
Al-An'am
৮৫
৬:৮৫
وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين ٨٥
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٥
وَزَكَرِیَّا
وَیَحْیٰی
وَعِیْسٰی
وَاِلْیَاسَ ؕ
كُلٌّ
مِّنَ
الصّٰلِحِیْنَ
۟ۙ
আর যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ‘ঈসা ও ইলিয়াস- এরা সবাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَزَكَرِیَّا وَیَحۡیَىٰ﴾ ابنه ﴿وَعِیسَىٰ﴾ بن مَرْيَم يُفِيد أَنَّ الذُّرِّيَّة تَتَنَاوَل أَوْلَاد الْبِنْت ﴿وَإِلۡیَاسَۖ﴾ بن أخي هارون أخي موسى ﴿كُلࣱّ﴾ منهم ﴿مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِینَ ٨٥﴾