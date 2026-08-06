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তাফসির: Al-An'am ৬:৮৫
Al-An'am
৮৫
৬:৮৫
وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين ٨٥
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٥
وَزَكَرِیَّا
وَیَحْیٰی
وَعِیْسٰی
وَاِلْیَاسَ ؕ
كُلٌّ
مِّنَ
الصّٰلِحِیْنَ
۟ۙ
আর যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ‘ঈসা ও ইলিয়াস- এরা সবাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى }
ابنه
{ وَعِيسَى }
ابن مريم.
{ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ }
هؤلاء
{ مِنَ الصَّالِحِينَ }
في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم، بل هم سادة الصالحين وقادتهم وأئمتهم.