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তাফসির: Al-An'am ৬:৭৩
Al-An'am
৭৩
৬:৭৩
وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ٧٣
وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٧٣
وَهُوَ
الَّذِیْ
خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ
بِالْحَقِّ ؕ
وَیَوْمَ
یَقُوْلُ
كُنْ
فَیَكُوْنُ ؕ۬
قَوْلُهُ
الْحَقُّ ؕ
وَلَهُ
الْمُلْكُ
یَوْمَ
یُنْفَخُ
فِی
الصُّوْرِ ؕ
عٰلِمُ
الْغَیْبِ
وَالشَّهَادَةِ ؕ
وَهُوَ
الْحَكِیْمُ
الْخَبِیْرُ
۟
তিনি আসমান আর যমীনকে সত্যিকারভাবে সৃষ্টি করেছেন (খেলা-তামাশার জন্য নয়)। আর যখনই তিনি বলবেন, (কিয়ামাত) ‘হও’, তখনই তা হয়ে যাবে, তাঁর কথাই প্রকৃত সত্য। যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন কর্তৃত্ব থাকবে তাঁরই হাতে। অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল, তিনি হিকমাতওয়ালা, সবকিছুর ব্যাপারে তিনি সবিশেষ জ্ঞাত।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَهُوَ ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّۖ﴾ أَيْ مُحِقًّا ﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿یَوۡمَ یَقُولُ﴾ لِلشَّيْءِ ﴿كُن فَیَكُونُۚ﴾ هُوَ يَوْم الْقِيَامَة يَقُول لِلْخَلْقِ قُومُوا فَيَقُومُوا ﴿قَوۡلُهُ ٱلۡحَقُّۚ﴾ الصِّدْق الْوَاقِع لَا مَحَالَة ﴿وَلَهُ ٱلۡمُلۡكُ یَوۡمَ یُنفَخُ فِی ٱلصُّورِۚ﴾ الْقَرْن النَّفْخَة الثَّانِيَة مِنْ إسْرَافِيل لَا مُلْك فِيهِ لِغَيْرِهِ {لِّمَنِ ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡیَوۡمَۖ لِلَّهِ} ﴿عَـٰلِمُ ٱلۡغَیۡبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِۚ﴾ مَا غَابَ وَمَا شُوهِدَ ﴿وَهُوَ ٱلۡحَكِیمُ﴾ فِي خَلْقه ﴿ٱلۡخَبِیرُ ٧٣﴾ بِبَاطِنِ الْأَشْيَاء كَظَاهِرِهَا