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তাফসির: Al-An'am ৬:৭২
Al-An'am
৭২
৬:৭২
وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون ٧٢
وَأَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٧٢
وَاَنْ
اَقِیْمُوا
الصَّلٰوةَ
وَاتَّقُوْهُ ؕ
وَهُوَ
الَّذِیْۤ
اِلَیْهِ
تُحْشَرُوْنَ
۟
আরও (আদিষ্ট হয়েছি) নামায কায়িম করতে আর তাঁকে ভয় করতে আর তিনি হলেন (সেই সত্ত্বা) যাঁর কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله { وَأَنْ أَقِيمُواْ الصلاة واتقوه } معطوف على محل { لِنُسْلِمَ } كأنه قيل أمرنا لنسلم وأمرنا أيضاً بإقامة الصلاة والاتقاء .وفى تخصيص الصلاة بالذكر من بين أنواع الشرائع وعطفها على الأمر بالإسلام ، وقرنها بالأمر بالتقوى دليل على تفخيم أمرها وعظمة شأنها .وقوله { وَهُوَ الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } جملة مستأنفة موجبة لامتثال ما أمر من الأمور الثلاثة ، أى : هو الذى تعودون إليه يوم القيامة للحساب لا إلى غيره .