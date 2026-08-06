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তাফসির: Al-An'am ৬:৭১
Al-An'am
৭১
৬:৭১
قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ايتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين ٧١
قُلْ أَنَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَـٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَـٰبٌۭ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٧١
قُلْ
اَنَدْعُوْا
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
مَا
لَا
یَنْفَعُنَا
وَلَا
یَضُرُّنَا
وَنُرَدُّ
عَلٰۤی
اَعْقَابِنَا
بَعْدَ
اِذْ
هَدٰىنَا
اللّٰهُ
كَالَّذِی
اسْتَهْوَتْهُ
الشَّیٰطِیْنُ
فِی
الْاَرْضِ
حَیْرَانَ ۪
لَهٗۤ
اَصْحٰبٌ
یَّدْعُوْنَهٗۤ
اِلَی
الْهُدَی
ائْتِنَا ؕ
قُلْ
اِنَّ
هُدَی
اللّٰهِ
هُوَ
الْهُدٰی ؕ
وَاُمِرْنَا
لِنُسْلِمَ
لِرَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟ۙ
বল, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের উপকারও করে না, অপকারও করে না? আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দানের পর আমরা কি পিছনে ফিরে যাব তার মত শয়ত্বান যাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে আর দুনিয়ায় সে ঘুরে মরছে। অথচ তার সঙ্গী সাথীরা তাকে সঠিক পথের দিকে ডাক দিয়ে বলছে, এদিকে এসো। বল, আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সত্যিকারের হিদায়াত, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্যই আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে।
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ئایا ئێمه دوعا بكهین و بپاڕێینهوه له جگه له خوای گهوره لهو بت و شتانهی كه ئێوه ئهیانپهرستن كه نه سوودیان بهدهسته نه زیان، وه سوودو زیانی ئێمه بهدهست ئهوان نیه [
وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ
] وه ههڵگهڕێینهوهو پاشهوپاش بگهڕێینهوه بۆ گومڕایی و كوفر له دوای ئهوهی كه خوای گهوره هیدایهتی داوین [
كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا
] وهكو ئهو كهسانهی كه شهیتان وێڵی كردوون و سهری لێ شێواندوون لهسهر زهویدا كه نازانن به چ ئاڕاستهو به چ لایهكدا بڕۆن وه هاوڕێشیان ههیه له ڕێگاكهدا كه بانگیان لێ ئهكهن بۆ ڕێگای ڕاست بهڵام ئهم لهبهر ئهوهی كه سهرلێشێواو بووه نازانێ كام ڕێگایه بگرێتهبهر، ئهمه نمونهى كهسێكه كه شوێن شهیتان كهوتووهو له حهق لایداوهو وهڵامى خواى گهورهو بانگخوازانى حهق ناداتهوه [
قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: بهتهنها ڕێگای ڕاست و هیدایهت هیدایهتی خوای گهورهیه ئهوهیه كه خوای گهوره ڕازی بووه بۆ بهندهكانی جگه لهوه ههمووی ڕێگای بهتاڵ و پووچهڵه [
وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٧١)
] وه فهرمانمان پێكراوه كه خۆمان تهسلیمی پهروهردگاری ههموو جیهان بكهین.