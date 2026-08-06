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তাফসির: Al-An'am ৬:৬৭
Al-An'am
৬৭
৬:৬৭
لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ٦٧
لِّكُلِّ نَبَإٍۢ مُّسْتَقَرٌّۭ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٦٧
لِكُلِّ
نَبَاٍ
مُّسْتَقَرٌّ ؗ
وَّسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ
۟
প্রত্যেক (ভবিষ্যৎ) বাণীর (সত্যরূপে প্রকাশিত হওয়ার) জন্য একটা সময় নির্ধারিত করা আছে আর তা তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ }
أي: وقت يستقر فيه، وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر.
{ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ }
ما توعدون به من العذاب.