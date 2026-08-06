প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-An'am ৬:৬৬
Al-An'am
৬৬
৬:৬৬
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ٦٦
وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ٦٦
وَكَذَّبَ
بِهٖ
قَوْمُكَ
وَهُوَ
الْحَقُّ ؕ
قُلْ
لَّسْتُ
عَلَیْكُمْ
بِوَكِیْلٍ
۟ؕ
তোমার কওম তা (অর্থাৎ ‘আযাবকে) মিথ্যে মনে করছে কিন্তু তা প্রকৃত সত্য। বল, আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - قهومهكهی تۆ كه قورهیشه ئهم قورئانهیان بهدرۆزانی، یاخود سزای خوای گهورهیان بهدرۆزانی له كاتێكدا كه ئهمه حهق و ڕاستیهو هیچ گومانێكی تیا نیه [
قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (٦٦)
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: من ناتوانم كردهوهكانی ئێوه بپارێزم تا پاداشت یان سزاتان بدهمهوه لهسهری تهنها ئیشی من گهیاندنی دینی خوای گهورهیه.