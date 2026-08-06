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তাফসির: Al-An'am ৬:৬৩
Al-An'am
৬৩
৬:৬৩
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لين انجانا من هاذه لنكونن من الشاكرين ٦٣
قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًۭا وَخُفْيَةًۭ لَّئِنْ أَنجَىٰنَا مِنْ هَـٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ٦٣
قُلْ
مَنْ
یُّنَجِّیْكُمْ
مِّنْ
ظُلُمٰتِ
الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ
تَدْعُوْنَهٗ
تَضَرُّعًا
وَّخُفْیَةً ۚ
لَىِٕنْ
اَنْجٰىنَا
مِنْ
هٰذِهٖ
لَنَكُوْنَنَّ
مِنَ
الشّٰكِرِیْنَ
۟
বল, বিনীতভাবে আর সংগোপনে যখন তাঁকে ডাক তখন জল-স্থলের অন্ধকার হতে কে তোমাদেরকে রক্ষা করে। (বিপদে পড়লে বলতে থাক) এত্থেকে তুমি যদি আমাদেরকে রক্ষা কর তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قُلۡ﴾ يَا مُحَمَّد لِأَهْلِ مَكَّة ﴿مَن یُنَجِّیكُم مِّن ظُلُمَـٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ﴾ أَهْوَالهمَا فِي أَسْفَاركُمْ حِين ﴿تَدۡعُونَهُۥ تَضَرُّعࣰا﴾ عَلَانِيَة ﴿وَخُفۡیَةࣰ﴾ سِرًّا تَقُولُونَ ﴿لَّىِٕنۡ﴾ لَام قَسَم ﴿أَنۡجَيۡتَنَا﴾ وَفِي قِرَاءَة {أَنجَىٰنَا} أَيْ اللَّه ﴿مِنۡ هَـٰذِهِۦ﴾ الظُّلُمَات وَالشَّدَائِد ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِینَ ٦٣﴾ الْمُؤْمِنِينَ