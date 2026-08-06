প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-An'am ৬:৫৭
Al-An'am
৫৭
৬:৫৭
قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ٥٧
قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَـٰصِلِينَ ٥٧
قُلْ
اِنِّیْ
عَلٰی
بَیِّنَةٍ
مِّنْ
رَّبِّیْ
وَكَذَّبْتُمْ
بِهٖ ؕ
مَا
عِنْدِیْ
مَا
تَسْتَعْجِلُوْنَ
بِهٖ ؕ
اِنِ
الْحُكْمُ
اِلَّا
لِلّٰهِ ؕ
یَقُصُّ
الْحَقَّ
وَهُوَ
خَیْرُ
الْفٰصِلِیْنَ
۟
বল, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে পাওয়া এক উজ্জ্বল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা তা মিথ্যে মনে করেছ। যা তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও (অর্থাৎ আল্লাহর আযাব) তা আমার আয়ত্তে নেই। হুকুম বা কর্তৃত্বের মালিকানা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে নেই। তিনিই সত্যকথা বর্ণনা করেন, আর তিনিই সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{حوكمو بڕیاردان تەنها بۆ خوایە} ئهگهر شوێن ههواو ئارهزووی ئێوه بكهوم كهواته من گومڕا بوومه وه من كهسێك نابم له هیدایهتدراوان [
قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: من لهسهر چاوڕۆشنى و حهق و یهقینم لهلایهن خوای گهورهوهو وهكو ئێوه نیم لهسهر ههواو ئارهزوو بژیم [
وَكَذَّبْتُمْ بِهِ
] وه ئهوه ئێوهن كه ئهو حهقه بهدرۆ ئهزانن كه لهلایهن خوای گهورهوه بۆم هاتووه [
مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
] ئهوهی كه ئێوه داوای ئهكهن لهوهی كه سزاتان بۆ بێ لهلایهن خوای گهوره یان داوای موعجیزه له من ئهكهن ئهوه نه سزای ئێوهو نه موعجیزه بهدهست منه [
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
] له ههموو شتێكدا حوكم و بڕیار ههر بۆ خوای گهورهیه لهوهی كه ئێوه داوای ئهكهن یان پێشنیاری دهكهن، ویستى لێبێت سزادانتان دوا دهخات و ویستى لێبێت پێشى دهخات [
يَقُصُّ الْحَقَّ
] ههر خوای گهورهیه كه حهقتان بۆ ڕوون ئهكاتهوهو بۆتان باس دهكات [
وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (٥٧)
] وه ههر خوای گهوره باشترین خوایه كه بڕیار ئهدات له نێوان حهق و باتڵ وه لێكیان جیا دهكاتهوه.