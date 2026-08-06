প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-An'am ৬:৫৩
Al-An'am
৫৩
৬:৫৩
وكذالك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهاولاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين ٥٣
وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍۢ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَـٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّـٰكِرِينَ ٥٣
وَكَذٰلِكَ
فَتَنَّا
بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ
لِّیَقُوْلُوْۤا
اَهٰۤؤُلَآءِ
مَنَّ
اللّٰهُ
عَلَیْهِمْ
مِّنْ
بَیْنِنَا ؕ
اَلَیْسَ
اللّٰهُ
بِاَعْلَمَ
بِالشّٰكِرِیْنَ
۟
আর এভাবেই আমি তাদের একদলকে অন্যদলের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছি যাতে তারা বলে, এরা কি সেই লোক আমাদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, আল্লাহ কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাহদের সম্পর্কে অধিক অবগত নন?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
] بهم شێوازه ههندێك له كافرانمان به ههندێكیان تاقیكردۆتهوه، واته: خۆبهگهورهزان و دهسهڵاتدارانمان به لاوازهكان تاقیكردۆتهوه، یاخود كافران كه دهسهڵاتدارو خۆبهگهورهزانن تاقیمان كردونهتهوه بهو موسڵمانه لاوازانه [
لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا
] تا كافران بڵێن: ئایا لهناو ئێمهدا خوای گهوره ڕێزی لهمانه ناوهو ئهمانهی كردووه به موسڵمان بهوهی كه ئهمان لهسهر حهق بن و ئێمه لهسهر باتڵ بین خوای گهورهش دهفهرمووێ: [
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (٥٣)
] ئایا خوای گهوره خۆی زاناتر نیه كه كێ شوكرانهبژێری خوای گهوره دهكات و كێ شایهنی هیدایهته وه كێیش ئینكاری فهزڵ و چاكهى خوای گهوره دهكات بۆ ئێوهو ڕهخنه ئهگرن و گلهیی ئهكهن.