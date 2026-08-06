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তাফসির: Al-An'am ৬:৪৯
Al-An'am
৪৯
৬:৪৯
والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ٤٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٤٩
وَالَّذِیْنَ
كَذَّبُوْا
بِاٰیٰتِنَا
یَمَسُّهُمُ
الْعَذَابُ
بِمَا
كَانُوْا
یَفْسُقُوْنَ
۟
আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যে মনে করে, শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে, কেননা তারা নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল।
তাফসির
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কিরাত
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٤٩)
] بهڵام ئهو كهسانهی كه ئایهتهكانی ئێمهیان بهدرۆ زانیوه ئهمانه سزای خوای گهوره ئهیانگرێتهوه بههۆی فیسق و لهڕێدهرچوونی خۆیانهوه.