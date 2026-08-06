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তাফসির: Al-An'am ৬:৩৯
Al-An'am
৩৯
৬:৩৯
والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّۭ وَبُكْمٌۭ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٣٩
وَالَّذِیْنَ
كَذَّبُوْا
بِاٰیٰتِنَا
صُمٌّ
وَّبُكْمٌ
فِی
الظُّلُمٰتِ ؕ
مَنْ
یَّشَاِ
اللّٰهُ
یُضْلِلْهُ ؕ
وَمَنْ
یَّشَاْ
یَجْعَلْهُ
عَلٰی
صِرَاطٍ
مُّسْتَقِیْمٍ
۟
যারা আমার আয়াতকে মিথ্যে জানে তারা বধির ও মুক। তারা আছে গভীর অন্ধকারে, আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করে দেন, আর যাকে চান সঠিক পথে স্থাপন করেন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلَّذِینَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔایَـٰتِنَا﴾ الْقُرْآن ﴿صُمࣱّ﴾ عَنْ سَمَاعهَا سَمَاع قَبُول ﴿وَبُكۡمࣱ﴾ عَنْ النُّطْق بِالْحَقِّ ﴿فِی ٱلظُّلُمَـٰتِۗ﴾ الْكُفْر ﴿مَن یَشَإِ ٱللَّهُ﴾ إضْلَاله ﴿یُضۡلِلۡهُ وَمَن یَشَأۡ﴾ هِدَايَته ﴿یَجۡعَلۡهُ عَلَىٰ صِرَ ٰطࣲ﴾ طَرِيق ﴿مُّسۡتَقِیمࣲ ٣٩﴾ دِين الْإِسْلَام