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Al-An'am
১৮
৬:১৮
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ١٨
وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٨
وَهُوَ
الْقَاهِرُ
فَوْقَ
عِبَادِهٖ ؕ
وَهُوَ
الْحَكِیْمُ
الْخَبِیْرُ
۟
তিনি তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকারী, তিনি হলেন প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল।
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
] وه خوای گهوره باڵادهسته بهسهر بهندهكانیداو ههموویان ملكهچ و بێدهسهڵاتن له ئاستیدا [
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١٨)
] وه خوای گهوره زۆر دانایهو زانیارییهكی وردی ههیه.