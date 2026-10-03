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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-An'am আয়াহ 129
Al-An'am
১২৯
৬:১২৯
وكذالك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ١٢٩
وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّى بَعْضَ ٱلظَّـٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ١٢٩
وَكَذٰلِكَ
نُوَلِّیْ
بَعْضَ
الظّٰلِمِیْنَ
بَعْضًا
بِمَا
كَانُوْا
یَكْسِبُوْنَ
۟۠
এভাবেই আমি (পরকালে) যালিমদেরকে পরস্পরের সঙ্গী বানিয়ে দেব সেই উপার্জনের বিনিময়ে যা তারা (দুনিয়াতে পরস্পরে এক সঙ্গে মিলে) করছিল।
তাফসির
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হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷