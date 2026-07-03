প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
১২১
৬:১২১
ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليايهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون ١٢١
وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌۭ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٢١
وَلَا
تَاْكُلُوْا
مِمَّا
لَمْ
یُذْكَرِ
اسْمُ
اللّٰهِ
عَلَیْهِ
وَاِنَّهٗ
لَفِسْقٌ ؕ
وَاِنَّ
الشَّیٰطِیْنَ
لَیُوْحُوْنَ
اِلٰۤی
اَوْلِیٰٓـِٕهِمْ
لِیُجَادِلُوْكُمْ ۚ
وَاِنْ
اَطَعْتُمُوْهُمْ
اِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُوْنَ
۟۠
যাতে (যবহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা মোটেই খাবে না, তা হচ্ছে পাপাচার, শায়ত্বনেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সঙ্গে তর্ক-ঝগড়া করার জন্য প্ররোচিত করে; যদি তোমরা তাদের কথা মান্য করে চল তাহলে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
প্রতিফলিত করা
এই মুহূর্তে দেখানোর মতো কোনো প্রতিফলন নেই - আপনার নিজের প্রতিফলন শুরু করুন এবং ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষণ করুন, অথবা কুরআনরিফ্লেক্ট কমিউনিটির সাথে শেয়ার করুন।
একটি প্রতিফলন যোগ করুন
কুরআনরিফ্লেক্ট দেখুন
আগের আয়াত
পরবর্তী আয়াত