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Al-An'am
১১২
৬:১১২
وكذالك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ١١٢
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّۭا شَيَـٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًۭا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١١٢
وَكَذٰلِكَ
جَعَلْنَا
لِكُلِّ
نَبِیٍّ
عَدُوًّا
شَیٰطِیْنَ
الْاِنْسِ
وَالْجِنِّ
یُوْحِیْ
بَعْضُهُمْ
اِلٰی
بَعْضٍ
زُخْرُفَ
الْقَوْلِ
غُرُوْرًا ؕ
وَلَوْ
شَآءَ
رَبُّكَ
مَا
فَعَلُوْهُ
فَذَرْهُمْ
وَمَا
یَفْتَرُوْنَ
۟
এভাবে আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য মানুষ আর জ্বীন শয়তানদের মধ্য হতে শত্রু বানিয়ে দিয়েছি, প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে তারা একে অপরের কাছে চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা বলে। তোমার প্রতিপালক ইচ্ছে করলে তারা তা করত না, কাজেই তাদেরকে আর তাদের মিথ্যে চর্চাকে উপেক্ষা করে চল।
তাফসির
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{سەرجەم پێغەمبەران دوژمنیان هەبووە} [
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
] بهم شێوازه بۆ ههموو پێغهمبهران ئێمه دوژمنمان داناوه كه دوژمنیان ههبووه له كافران كه دژایهتیان كردوون بۆیه ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بهڵاتهوه ئاسایى بێت [
شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
] دوژمنهكانیان له شهیتانی مرۆڤ (فاڵچی و جادووگهرو سهرانی كافران) و شهیتانی جنین ئهمانه دوژمنی پێغهمبهران بوونه كه ههندێك له شهیتانه جنیهكان وهسوهسه ئهخهنه دڵی شهیتانه مرۆڤهكانهوه، وهحی لێره واته: وهسوهسه [
زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا
] قسهكانیان بۆ ئهڕازێننهوهو بۆیان جوان ئهكهن بۆ ئهوهی كه پێی ههڵخهڵهتێن و له خشتهیان ئهبهن [
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ
] ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ بوایه ئیشی وایان نهئهكرد [
فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٢)
] تۆ لێیان بگهڕێ و وازیان لێ بێنه چی بوهتان و درۆ ههڵبهستنێك ئهكهن با بیكهن زهرهرو زیانی تهنها بۆ خۆیانه