প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
১০৬
৬:১০৬
اتبع ما اوحي اليك من ربك لا الاه الا هو واعرض عن المشركين ١٠٦
ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٦
اِتَّبِعْ
مَاۤ
اُوْحِیَ
اِلَیْكَ
مِنْ
رَّبِّكَ ۚ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّا
هُوَ ۚ
وَاَعْرِضْ
عَنِ
الْمُشْرِكِیْنَ
۟
তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যে ওয়াহী পাও তার অনুসরণ কর, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তুমি মুশরিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - شوێنی ئهو وهحی یه بكهوه كه لهلایهن پهروهردگارتهوه بۆت هاتووه، وه گوێ بهوان مهدهو خۆتیان پێوه سهرقاڵ مهكه، (ئهمه فهرمانكردنه به ئێمهیش به شوێنكهوتنى وهحى) [
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
] هیچ پهرستراوێك بهحهق نیه شایهنی پهرستن بێ تهنها زاتی پیرۆزی الله نهبێ [
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (١٠٦)
] وه تۆ پشت له موشریك و هاوبهشبڕیاردهران بكهو لێیان ببوره، ئهمه پێش ئهوهی كه ئایهتی كوشتارو جهنگ دابهزێت، پاشان خوای گهوره فهرمانی كرد به كوشتار كردنیان