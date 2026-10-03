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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-An'am আয়াহ 102
Al-An'am
১০২
৬:১০২
ذالكم الله ربكم لا الاه الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ١٠٢
ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍۢ فَٱعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ وَكِيلٌۭ ١٠٢
ذٰلِكُمُ
اللّٰهُ
رَبُّكُمْ ۚ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّا
هُوَ ۚ
خَالِقُ
كُلِّ
شَیْءٍ
فَاعْبُدُوْهُ ۚ
وَهُوَ
عَلٰی
كُلِّ
شَیْءٍ
وَّكِیْلٌ
۟
এই হলেন তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, সব কিছুর স্রষ্টা; কাজেই তোমরা তাঁরই ‘ইবাদাত কর, তিনি সমস্ত বিষয়ের র্কমবিধায়ক।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷