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Al-Ahzab
৬৯
৩৩:৬৯
يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ٦٩
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا۟ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا۟ ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًۭا ٦٩
یٰۤاَیُّهَا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
لَا
تَكُوْنُوْا
كَالَّذِیْنَ
اٰذَوْا
مُوْسٰی
فَبَرَّاَهُ
اللّٰهُ
مِمَّا
قَالُوْا ؕ
وَكَانَ
عِنْدَ
اللّٰهِ
وَجِیْهًا
۟ؕ
হে মু’মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল। অতঃপর তারা যা বলেছিল আল্লাহ তাত্থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন। সে ছিল আল্লাহর নিকট সম্মানিত।
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Mohannad Hakeem
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আয়াহ ৩৩:৬৯, ৭:১৩৮, ৭:১২৮-১২৯
Ep 13. Story of Musa and Life Design: The internal challenges with Bani Israel
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