প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ahzab
৬৬
৩৩:৬৬
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا ٦٦
يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَـٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠ ٦٦
یَوْمَ
تُقَلَّبُ
وُجُوْهُهُمْ
فِی
النَّارِ
یَقُوْلُوْنَ
یٰلَیْتَنَاۤ
اَطَعْنَا
اللّٰهَ
وَاَطَعْنَا
الرَّسُوْلَا
۟
আগুনে যেদিন তাদের মুখ উপুড় করে দেয়া হবে সেদিন তারা বলবে- হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রসূলকে মানতাম।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
প্রতিফলিত করা
প্রতিফলন Quran.com-এর মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে না এবং প্রেক্ষাপটের বাইরে নেওয়া উচিত নয়
Quranly Reminder
ফলো করুন
৩২ সপ্তাহ আগে
·
রেফারেন্সিং
আয়াহ ৩৩:৬৬-৬৭
The day of judgement will have many people who will regret their actions and wished that they had obeyed Allah and the Prophet ﷺ.
You need to choose your friends and close ones wisely. We are in control of ourselves. We can’t blame others for our own wrongdoings.
Have good company, those who will remind you of Allah and remember you in times of need.
Those who you call your “best friend”, are they bringing you closer to Allah or away from Him...
আরো দেখুন
৭
০
রিফ্লেকশন কমিউনিটি অন্বেষণ করুন
আগের আয়াত
পরবর্তী আয়াত