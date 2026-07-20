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Al-Ahzab
৫৭
৩৩:৫৭
ان الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعد لهم عذابا مهينا ٥٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًۭا مُّهِينًۭا ٥٧
اِنَّ
الَّذِیْنَ
یُؤْذُوْنَ
اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ
لَعَنَهُمُ
اللّٰهُ
فِی
الدُّنْیَا
وَالْاٰخِرَةِ
وَاَعَدَّ
لَهُمْ
عَذَابًا
مُّهِیْنًا
۟
যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেছেন আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অপমানজনক শাস্তি।
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