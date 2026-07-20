প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ahzab
২৪
৩৩:২৪
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما ٢٤
لِّيَجْزِىَ ٱللَّهُ ٱلصَّـٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ٢٤
لِّیَجْزِیَ
اللّٰهُ
الصّٰدِقِیْنَ
بِصِدْقِهِمْ
وَیُعَذِّبَ
الْمُنٰفِقِیْنَ
اِنْ
شَآءَ
اَوْ
یَتُوْبَ
عَلَیْهِمْ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
كَانَ
غَفُوْرًا
رَّحِیْمًا
۟ۚ
যাতে আল্লাহ (ওয়া‘দার প্রতি) সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার পুরস্কার দেন আর মুনাফিকদেরকে ইচ্ছে করলে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
প্রতিফলিত করা
প্রতিফলন Quran.com-এর মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে না এবং প্রেক্ষাপটের বাইরে নেওয়া উচিত নয়
Razia Zahra
ফলো করুন
৪ বছর পূর্বে
·
রেফারেন্সিং
আয়াহ ২:১৫৫, ৩৩:২১-২৭
In the Name of Allah the Most Gracious, the Kind,
We have been told that we will be subject to trials and tribulations through different ways.
Whilst, we do not have a choice with many of the trials that we are or will be subject to, we do have a choice on how we will face a trial.
Many rocks will crack under pressure. Yet a few rocks that will be immersed under extreme heat and pressure will show resilience during the catastrophic climate wi...
আরো দেখুন
১০
৩
রিফ্লেকশন কমিউনিটি অন্বেষণ করুন
আগের আয়াত
পরবর্তী আয়াত