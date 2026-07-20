প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ahzab
১৮
৩৩:১৮
۞ قد يعلم الله المعوقين منكم والقايلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا ١٨
۞ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَٰنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٨
قَدْ
یَعْلَمُ
اللّٰهُ
الْمُعَوِّقِیْنَ
مِنْكُمْ
وَالْقَآىِٕلِیْنَ
لِاِخْوَانِهِمْ
هَلُمَّ
اِلَیْنَا ۚ
وَلَا
یَاْتُوْنَ
الْبَاْسَ
اِلَّا
قَلِیْلًا
۟ۙ
আল্লাহ তোমাদের মধ্যে তাদেরকে নিশ্চিতই জানেন কারা (যুদ্ধে অংশগ্রহণে) বাধা সৃষ্টিকারী আর কারা নিজেদের ভাইদেরকে বলে- আমাদের কাছে এসো। যুদ্ধ তারা সামান্যই করে
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
প্রতিফলিত করা
এই মুহূর্তে দেখানোর মতো কোনো প্রতিফলন নেই - আপনার নিজের প্রতিফলন শুরু করুন এবং ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষণ করুন, অথবা কুরআনরিফ্লেক্ট কমিউনিটির সাথে শেয়ার করুন।
একটি প্রতিফলন যোগ করুন
কুরআনরিফ্লেক্ট দেখুন
আগের আয়াত
পরবর্তী আয়াত