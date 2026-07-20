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Al-Ahzab
১০
৩৩:১০
اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ١٠
إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠ ١٠
اِذْ
جَآءُوْكُمْ
مِّنْ
فَوْقِكُمْ
وَمِنْ
اَسْفَلَ
مِنْكُمْ
وَاِذْ
زَاغَتِ
الْاَبْصَارُ
وَبَلَغَتِ
الْقُلُوْبُ
الْحَنَاجِرَ
وَتَظُنُّوْنَ
بِاللّٰهِ
الظُّنُوْنَا
۟
তারা যখন তোমাদের কাছে এসেছিল তোমাদের উপর থেকে আর তোমাদের নীচের দিক থেকে, তখন তোমাদের চক্ষু হয়েছিল বিস্ফোরিত আর প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত; আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকম (খারাপ) ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে।
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Hammad Fahim
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৪৯ সপ্তাহ আগে
·
রেফারেন্সিং
আয়াহ ৩৩:১০-১১
Nations and individuals alike pass through times of victory and times of defeat, moments of joy and others of sorrow. In times of hardship, grief can grow so heavy that it tempts us toward despair, or even toward thinking ill of Allah and our fellow believers. That despair can freeze our actions and drain our spirit.
This is not a new scene. The Qur’an tells us that even the best of generations, scholars, leaders, and common folk faced such mome...
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